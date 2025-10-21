Когда лучше всего ездить за грибами?
Для большинства, кто хоть как-то интересовался сбором грибов, понятно, что шансов найти грибы осенью гораздо больше, чем в другое время года. Однако журналисты 24 Канала пообщались на эту тему с профильным специалистом, микологом Остапом Богославцем, чтобы узнать, когда же грибы растут лучше всего.
Специалист рассказал, что не после каждого дождя идет волна плодоношения грибов. По его словам, это процесс, который зависит от многих факторов.
Конечно, что вероятность того, что после дождя в лесу таки появятся грибы, но бывает так, что наоборот для грибов бывает слишком мокро после дождей. В общем, для того, чтобы грибы росли, нужна умеренная влага и умеренное тепло. Поэтому осень довольно хорошая пора для этого. В то же время грибов летом может быть и не менее, чем осенью.
Интересно! Однако ученый отметил, что есть и исключения. Например, белые грибы собирают именно осенью: "Дело в том, что летом довольно тепло, а это хорошие условия для размножения насекомых, которые откладывают яйца в плодовых телах грибов. Зато осенью этого меньше".
Где в Украине в октябре искать белые грибы?
Регионы, где довольно много белых грибов – это, в первую очередь, Карпаты и Полесье.
В Сильпо пакет на 400 граммов белых грибов стоит 214 гривен, в Varus 300 граммов замороженных белых грибов стоит 269 гривен, а в Мегамаркете килограмм белых грибов можно приобрести за 651,30 гривны.
Боровик бронзовый занесен в Красную книгу Украины и его сбор запрещен.