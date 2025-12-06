Какие виды грибов являются уязвимыми?

Кроме боровика бронзового, в список грибов, которые нельзя собирать, входят трутовик зонтичный, яичник королевский, или грифула листоватая, передает 24 Канал со ссылкой на Дунайско-Карпатскую Программу.

Читайте также Зимний сбор грибов: можно ли идти за белыми грибами в декабре

Трутовик зонтичный (бараньоха)

Это редкий вид, но в Карпатах часто население может собирать такие грибы, а потом продавать на рынках. Причиной исчезновения этого вида является также уничтожение старинных лесов.

Дело в том, что для развития гриба нужны большие старые деревья лиственных пород, например дуб и бук.



Вид трутовиков зонтичных в лесу / Фото vlisi.com.ua

Грифула листоватая

Водится преимущественно в лесных регионах Украины, но на сегодня является уязвимым видом. Как и трутовик зонтичный, исчезает грифула из-за уничтожения старинных лесов.



Какие шляпы у грифулы листоватой / Фото vlisi.com.ua

Катателазма царская (пестролистный гриб)

Такие грибы связаны с Карпатами и Крымом. Сейчас является редким видом, а причиной исчезновения является существенная охота населения на него.



Чем особые пестряки / Фото с сайта "Мир грибов Украины"

Яишник королевский (Боровик королевский)

Это исчезающий теплолюбивый вид грибов, который преимущественно растет в Крыму, Прикарпатье и на Закарпатье. Исчезают такие грибы из-за естественной редкости и сбора населением.



Какая ножка и шляпа у боровика королевского / Фото vlisi.com.ua

Интересно! У Красной книге говорится о том, что боровик королевский встречается в лесу одиночно, хотя иногда и группами из 2 – 3 плодовых тел. Найти эти грибы можно в лиственных, преимущественно буковых и дубовых лесах.

По численности схожа с боровиком королевским грифула листоватая, которые встречаются также поодиночке. Зато водятся они в широколиственных лесах, у основания стволов старых деревьев, преимущественно дуба, бука и граба.

Какие из съедобных грибов собирать нельзя?