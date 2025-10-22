Скільки днів після дощу ростуть гриби

Збирання грибів є непоганим способом провести вільний час із сім'єю на природі. Однак варто пам'ятати, що найкраще гриби ростуть після дощу.

Як дощі впливають на ріст грибів?

Міколог Остап Богославець у розмові з журналістами 24 Каналу розповів, що не після кожного дощу йде хвиля плодоношення грибів. Це процес, який залежить від багатьох факторів.

Читайте також Сезон грибів в Україні: де їх шукати, як правильно збирати та як відрізнити отруйні

Остап Богославець Міколог, доктор філософії, аспірант, науковий співробітник відділу мікології Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Звичайно, що ймовірність того, що після дощу в лісі таки з'являться гриби більша. Але буває так, що навпаки для грибів буває занадто мокро після дощів. Загалом, для того, щоб гриби росли, потрібна помірна волога та помірне тепло. Тому осінь доволі хороша пора для цього. Водночас грибів влітку може бути і не менше, ніж восени.

Зверніть увагу! Однак, за словами фахівця, білі гриби збирають саме восени. Гриби починають рости через 2 – 3 дні після дощу, коли ґрунт насичується вологою, але важливо враховувати тип гриба, оскільки час дозрівання може варіюватися від кількох годин до кількох тижнів. На швидкість росту також впливають температура повітря та інші погодні умови, тому найкращий час для збору – 2 – 5 днів після опадів.

Коли відбувається найсильніший ріст грибів?