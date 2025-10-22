Сколько дней после дождя растут грибы
- Грибы начинают расти через 2–3 дня после дождя, когда почва насыщается влагой.
- Время созревания грибов может варьироваться от нескольких часов до нескольких недель, в зависимости от типа гриба и погодных условий.
Сбор грибов является неплохим способом провести свободное время с семьей на природе. Однако стоит помнить, что лучше всего грибы растут после дождя.
Как дожди влияют на рост грибов?
Миколог Остап Богославец в разговоре с журналистами 24 Канала рассказал, что не после каждого дождя идет волна плодоношения грибов. Это процесс, который зависит от многих факторов.
Конечно, что вероятность того, что после дождя в лесу таки появятся грибы больше. Но бывает так, что наоборот для грибов бывает слишком мокро после дождей. В общем, для того, чтобы грибы росли, нужна умеренная влага и умеренное тепло. Поэтому осень довольно хорошая пора для этого. В то же время грибов летом может быть и не меньше, чем осенью.
Обратите внимание! Однако, по словам специалиста, белые грибы собирают именно осенью. Грибы начинают расти через 2 – 3 дня после дождя, когда почва насыщается влагой, но важно учитывать тип гриба, поскольку время созревания может варьироваться от нескольких часов до нескольких недель. На скорость роста также влияют температура воздуха и другие погодные условия, поэтому лучшее время для сбора – 2 – 5 дней после осадков.
Когда происходит самый сильный рост грибов?
Больше всего шансов найти грибы осенью, когда насекомых меньше из-за прохладных условий.
Миколог Остап Богославец объясняет, что плодоношение грибов зависит от многих факторов и не всегда связано с дождями.