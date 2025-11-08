Саме в цей період росте найбільше грибів: не пропустіть момент

Гриби можна збирати у будь-яку пору року. Проте усе ж є найбільш сприятливі періоди для їх росту. Зокрема, через погодні умови.

Коли росте найбільше грибів?

Вважається, що гриби найкраще ростуть після дощу. У розмові з 24 Каналом міколог Остап Богославець уточнив, що це не зовсім так.

Остап Богославець Міколог, доктор філософії, аспірант, науковий співробітник відділу мікології Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Ймовірно, що після дощу в лісі таки з'являться гриби, але буває так, що навпаки для грибів буває занадто мокро після дощів. Загалом, для того, щоб гриби росли, потрібна помірна волога та помірне тепло. Тому осінь доволі хороша пора для цього.

Остап також зазначив, що не після кожного дощу з'являється багато грибів. Адже на цю ситуацію, зокрема, впливає температура. Тому влітку грибів також достатньо.

Грибів влітку може бути не менше, ніж восени,

– каже міколог.

Що ще важливо знати при зборі грибів зараз?