Яких головних правил слід дотримуватися при збиранні грибів?

Під час грибного сезону є велика ймовірність отруєння невідомими грибами, тому варто звернути увагу, що на території України зустрічаються такі їхні види, як бліді поганки, мухомори, несправжні опеньки, жовчний гриб та інші, передає 24 Канал з посилання на Львівську районну державну адміністрацію.

Зазначається, що найбільше смертельних випадків щороку відбувається через вживання таких отруйних грибів, а саме бліда поганка.

До найпоширеніших порад щодо збирання грибів входять такі:

Оптимальний час для збирання грибів – 6 – 7 година ранку. А збирати їх краще в корзинки, адже так вони зберігаються довше.

Сирі гриби пробувати на смак суворо заборонено, а збирати старі чи перезрілі гриби не варто, адже вони часто є отруйними.

Важливо при перших симптомах отруєння, а це нудота, блювання, діарея чи інші ознаки, слід негайно звернутися до лікаря.

Зверніть увагу! На Поліссі через наслідки аварії на Чорнобильській АЕС частина гриби є біологічними концентраторами радіонуклідів, пишуть на сайті Чуднівської громади Житомирської області. Найбільше радіоактивний цезій накопичують такі гриби: польський гриб, маслюк, рижик, козляк та павутинник. Також заборонено збирати види, які занесені до Червоної книги України.

Які гриби можна знайти зараз у лісі?