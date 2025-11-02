Завдяки цьому ви назбираєте багато грибів: нюанс, який потрібно знати

Вважається, що назбирати багато грибів можна, якщо йти в ліс після дощу. Проте це не зовсім так. Надважливо перед "полюванням" на гриби врахувати низку нюансів.

Чи дійсно після дощу росте багато грибів?

У розмові з 24 Каналом міколог Остап Богославець вказав, що далеко не після кожної зливи варто збирати гриби.

Остап Богославець Міколог, доктор філософії, аспірант, науковий співробітник відділу мікології Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Ймовірність того, що після дощу в лісі таки з'являться гриби більша. Але буває так, що навпаки для грибів буває занадто мокро після дощів. Загалом, для того, щоб гриби росли, потрібна помірна волога та помірне тепло. Тому осінь доволі хороша пора для цього. Водночас грибів влітку може бути і не менше, ніж восени.

Як каже Остап, при виборі часу для походу по гриби, необхідно врахувати такі нюанси:

зазичай гриби виростають через 2 – 3 дні після дощу (саме за цей час ґрунт достатньо насичується вологою);

для росту грибів необхідна оптимальна температура (не сильна спека та відсутність надмірного холоду);

відсутність сильного вітру.

Зверніть увагу! За словами Остапа. надзвичайно важливо враховувати вид грибів. Деякі дозрівають і декілька тижнів. Вважається, що в середньому цей процес відбувається протягом 2 – 5 днів після опадів для більшості видів.

Що ще потрібно знати, аби зібрати багато грибів?