Для чого потрібен хліб на риболовлі
- Хліб на риболовлі використовується для прикормки, найкраще підходить висушений та дрібно подрібнений.
- Для ловлі риби з хліба роблять кульки, які насаджують на крючок.
Хліб на риболовлі це по-справжньому незамінна річ. За допомогою нього, можна приманити та зловити рибу. Головне, це навчитись правильно використовувати цей продукт.
Як застосовувати хліб під час риболовлі?
Хліб варто застосовувати для прикормки. Для цього найкраще його висушити, повідомляє рибоохоронний патруль.
Важливо! Хліб для прикормки має бути дрібно подрібнений.
Потрібно також обрати правильний вид хліба. Найчастіше, для прикормки використовують крихту білого. Адже це універсальний варіант.
Набагато рідше зустрічається бісквітна сухарна крихта (обрізки різних тортів і бій печива). Вона більш клейка порівняно зі звичайним сухарем. Практично неможливо купити сухарну крихту житнього хліба,
– зазначає патруль.
Зауважимо, що найбільше рибі імпонує такий хліб:
- ароматний (тобто, з прянощами та травами);
- кольоровий.
Цікаво! Найбільше риба любить сухарі з насиченого хліба. Тобто, солодкого.
На хліб також можна зловити рибу. Для цього необхідно зробити кульки з м'якіша та води. Потім їх насаджують на крочок і таким чином відбувається ловля, повідомляє fisherclub.
Для ефективнішого лову на цю приманку потрібно доставити її в середні шари води. Для цього від рибалки потрібно правильно відвантажити снасть, розташувавши грузики на волосіні в певному порядку. До речі, непогані результати приносить лов на ковзне оснащення з грузилом-оливкою,
– йдеться у повідомленні.
Що ще потрібно знати про риболовлю зараз?
В січні ловити рибу доволі важко. Особливо з урахуванням теперішньої погоди. Річ у тім, що в цей період риба йде глибоко під лід і виманити її майже неможливо. Концентрується вона у місцях, де більше кисню.
Водночас варто нагадати, що з 1 грудня 2025 року в Україні заборонено вилов раків. Таким чином прагнуть зберегти їхню популяцію під час періодів спарювання, виношування ікри та першої линьки.