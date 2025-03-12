Україна заборонила імпорт деяких товарів з Угорщини через ящур

Держпродспоживслужба заборонила ввезення з Угорщини в Україну продукції тваринництва. Обмеження запровадили через спалах в цій країні ящуру.

Продукція тваринництва з Угорщини під забороною

Держпродспоживслужба запровадила заборону на ввезення з Угорщини в Україну вантажів тварин, чутливих до вірусу ящуру, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держпродспоживслужбу. Крім того, запровадили заборону на імпорт генетичного матеріалу, а також сировини та продукції тваринного походження від таких тварин.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (WOAH) та Європейського Союзу, на території Угорщини зафіксовано спалах ящуру серед тварин, через що і були запроваджені обмеження щодо імпорту.

Такі заходи вжито для запобігання занесенню збудника ящуру на територію України. Держпродспоживслужба та її територіальні органи здійснюють постійний контроль епізоотичної ситуації,

– зазначають у повідомленні.

У відомстві зауважили, що джерелом інфекції є хворі на ящур тварини, а також ті, що перебувають в інкубаційному періоді. Вірус може передаватися в тому числі і через продукти від тварин, сприйнятливих до цього захворювання.