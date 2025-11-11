Календар рибалки на листопад 2025 року: коли риба сама йде на гачок

Листопад є одним з найкращих місяців для рибної ловлі попри те, що день сильно скорочується. Однак дуже часто найцінніші трофеї рибалкам приносить саме цей місяць.

Як підготуватися до риболовлі?

У листопаді зазвичай світловий день скорочується, а температура води у водоймах знижується, повідомляє 24 Канал. Це безпосередньо впливає на поведінку риби.

Наприкінці осені планувати риболовлю треба особливо відповідально. Важливо враховувати активність хижих і травоїдних видів, підібрати відповідні снасті та приманки, а також зважати на фази Місяця й погодні умови. Календар рибалки на листопад 2025 року, який допоможе визначити найсприятливіші дні для кльову.

Зверніть увагу! Початок місяця підходить для підготовки снастей і ловні мирної риби. 9 – 11 листопада добре клюватиме короп, щука і судак. Період 25-27 листопада сприятливий для нічної риболовлі з використанням світлових приманок.

Які дні найкраще підходять для риболовлі?

У листопаді 2025 року виїзд на водойму рекомендується планувати на дні зі стабільною погодою та мінімальними опадами.

Найкращі дні для риболовлі : 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28 листопада.

Хороші дні для риболовлі : 10, 11, 12, 22, 23, 29, 30 листопада.

Погані дні для риболовлі : 1, 2, 7, 13, 14, 15, 16 листопада.

Дуже погані дні для риболовлі: 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21 листопада.

Варто пам'ятати також, що у листопаді 2025 року окунь та щука стають менш активними, надають перевагу бровкам і підводним укриттям. Короп та лящ поступово знижують активність, краще клюють на донні снасті з натуральними насадками. Судак зберігає активність у місцях із течією, часто полює на дрібну рибу.

Пам'ятайте! Для привернення уваги хижака кольори приманок мають бути контрастними та яскравими. Також звертайте увагу на ділянки з підводною рослинністю, бровками та ямами – там збирається найбільше риби.

