Як використовувати хліб на риболовлі?

З хліба можна зробити прикормку для риби. Для цього його потрібно сильно подрібнити і висушити, повідомляє 24 Канал з посиланням на рибоохоронний патруль.

Зверніть увагу! Для прикормки можна використовувати і хлібні крихти.

Щоб легко зловити рибу на хліб, потрібно сформувати кульки з м'якіша та води. Цю наживку "садять" на гачок.

Зауважимо, що для того, щоб риболовля пройшла вдало, необхідно правильно підібрати хліб:

чим ароматніший хліб, тим краще, наприклад, у його складі мають бути трави та спеції;

риба також любить "кольоровий" хліб;

хліб зі смаковими добавками (риба любить насичені смаки).

Яка риба клює на хліб?

Насправді на хліб ловиться дуже багато риби, можна легко зловити:

карасів;

ляща.

Цікаво! Короп особливо добре ловиться на гірлянду, яка виготовлена з декількох зерен пшениці

Що потрібно знати про рибалку у 2025?