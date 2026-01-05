Які дні найбільш оптимальні для риболовлі у січні?
Окрім погоди, при виборі днів для риболовлі, варто дотримуватись календаря рибалки, повідомляє 24 Канал із посиланням на Українське товариство мисливців і рибалок.
Успіх у січні 2026 року буде залежати від точного пошуку місць стоянки риби, використання делікатних снастей та вибору найбільш сприятливих фаз Місяця,
– вказує товариство.
Саме у січні можна зловити багато риби. Для цього варто обирати найтепліші водойми, на це, наприклад, вказує те, що вони не замерзають повністю, повідомляє Fisher.
Зокрема, можна зловити в цей час:
- щуку;
- судака;
- йоржа;
- плотву;
- окуня;
- підліщика.
Які дні вважаються найкращими для риболовлі у січні:
- найкраще клювання варто очікувати у такі дати: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27 число;
- непоганий кльов буде: 6, 7, 14, 15, 21, 22, 28, 29 числа.
Коли не варто йти на риболовлю:
- слабкий кльов очікується 1, 2, 4, 5, 16, 17, 19, 20, 30, 31 числа;
- взагалі не варто йти на риболовлю через поганий кльов: 3 та 18 числа.
Як виглядає календар рибалки на січень / Зображення Українське товариство мисливців і рибалок
Що ще важливо знати про риболовлю у січні?
Щоб риболовля у січні була успішно, варто взяти з собою прикормку. Для неї підійдуть каша, варена картопля, мотиль. Розсипте їжу на воді та зачекайте, аби риба могла побачити вашу "наживку".
Найкраще обирати більші водойми для риболовлі у січні. Зокрема, там, де є підводні ключі.