Які дні найбільш оптимальні для риболовлі у січні?

Окрім погоди, при виборі днів для риболовлі, варто дотримуватись календаря рибалки, повідомляє 24 Канал із посиланням на Українське товариство мисливців і рибалок.

Успіх у січні 2026 року буде залежати від точного пошуку місць стоянки риби, використання делікатних снастей та вибору найбільш сприятливих фаз Місяця,

– вказує товариство.

Саме у січні можна зловити багато риби. Для цього варто обирати найтепліші водойми, на це, наприклад, вказує те, що вони не замерзають повністю, повідомляє Fisher.

Зокрема, можна зловити в цей час:

щуку;

судака;

йоржа;

плотву;

окуня;

підліщика.

Які дні вважаються найкращими для риболовлі у січні:

найкраще клювання варто очікувати у такі дати: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27 число;

непоганий кльов буде: 6, 7, 14, 15, 21, 22, 28, 29 числа.

Коли не варто йти на риболовлю:

слабкий кльов очікується 1, 2, 4, 5, 16, 17, 19, 20, 30, 31 числа;

взагалі не варто йти на риболовлю через поганий кльов: 3 та 18 числа.



Як виглядає календар рибалки на січень / Зображення Українське товариство мисливців і рибалок

Що ще важливо знати про риболовлю у січні?