Какие дни наиболее оптимальны для рыбалки в январе?
Кроме погоды, при выборе дней для рыбалки, стоит придерживаться календаря рыбака, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинское общество охотников и рыболовов.
Успех в январе 2026 года будет зависеть от точного поиска мест стоянки рыбы, использования деликатных снастей и выбора наиболее благоприятных фаз Луны,
– указывает общество.
Именно в январе можно поймать много рыбы. Для этого стоит выбирать теплые водоемы, на это, например, указывает то, что они не замерзают полностью, сообщает Fisher.
В частности, можно поймать в это время:
- щуку;
- судака;
- ерша;
- плотву;
- окуня;
- подлещика.
Какие дни считаются лучшими для рыбалки в январе:
- лучший клев стоит ожидать в такие даты: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27 число;
- неплохой клев будет: 6, 7, 14, 15, 21, 22, 28, 29 числа.
Когда не стоит идти на рыбалку:
- слабый клев ожидается 1, 2, 4, 5, 16, 17, 19, 20, 30, 31 числа;
- вообще не стоит идти на рыбалку из-за плохого клева: 3 и 18 числа.
Как выглядит календарь рыбака на январь / Изображение Украинское общество охотников и рыболовов
Что еще важно знать о рыбалке в январе?
Чтобы рыбалка в январе была успешно, стоит взять с собой прикормку. Для нее подойдут каша, вареный картофель, мотыль. Рассыпьте пищу на воде и подождите, чтобы рыба могла увидеть вашу "наживку".
Лучше всего выбирать большие водоемы для рыбалки в январе. В частности, там, где есть подводные ключи.