Що важливо знати про риболовлю у січні?

У січні надзвичайно важливо підібрати правильне місце для риболовлі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fisher.

Клювання риби в порівнянні з груднем загасає, а на окремих водоймах майже припиняється. Причина цього насамперед у неоднаковому стані водного середовища. У невеликих, дрібних водоймах закритого типу, багатих на водну рослинність, розчиненого у воді кисню значно менше, ніж у великих і глибоких,

– йдеться у повідомленні.

Найкраще ловити рибу у січні:

у великих водоймах та річках;

йдеться саме про проточні водойми з джерелами та підводними ключами;

також найкраще обирати водойми, де є багато незамерзаючих ділянок води.

За сприятливих умов, у січні ловляться:

йорж;

плотва;

підліщик;

окунь;

щука;

судак.

Якщо йдеться про водойми з середньою течією, то там водиться і голавль. Переважно біля крутих берегів, де глибина поруч – 0,8 – 2 метри.

Важливо у січні обрати і правильні снасті. Найкраще, щоб вони були більш чутливі. Досвідчені рибалки часто використовують мормишку, повідомляє рибоохоронний патруль.

На мормишку з використанням поплавка досить успішно ловиться карась, плотва, підлящик, густера і окунь. Щуку в основному ловлять, використовуючи жерлиці, також можна спробувати удачу, спробувавши стрімке блешніння важкими блешнями,

– наголошує патруль.

Що ще необхідно знати про риболовлю у січні?