Що важливо знати про риболовлю у січні?
У січні надзвичайно важливо підібрати правильне місце для риболовлі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fisher.
Клювання риби в порівнянні з груднем загасає, а на окремих водоймах майже припиняється. Причина цього насамперед у неоднаковому стані водного середовища. У невеликих, дрібних водоймах закритого типу, багатих на водну рослинність, розчиненого у воді кисню значно менше, ніж у великих і глибоких,
– йдеться у повідомленні.
Найкраще ловити рибу у січні:
- у великих водоймах та річках;
- йдеться саме про проточні водойми з джерелами та підводними ключами;
- також найкраще обирати водойми, де є багато незамерзаючих ділянок води.
За сприятливих умов, у січні ловляться:
- йорж;
- плотва;
- підліщик;
- окунь;
- щука;
- судак.
Якщо йдеться про водойми з середньою течією, то там водиться і голавль. Переважно біля крутих берегів, де глибина поруч – 0,8 – 2 метри.
Важливо у січні обрати і правильні снасті. Найкраще, щоб вони були більш чутливі. Досвідчені рибалки часто використовують мормишку, повідомляє рибоохоронний патруль.
На мормишку з використанням поплавка досить успішно ловиться карась, плотва, підлящик, густера і окунь. Щуку в основному ловлять, використовуючи жерлиці, також можна спробувати удачу, спробувавши стрімке блешніння важкими блешнями,
– наголошує патруль.
Що ще необхідно знати про риболовлю у січні?
Аби риболовля у перший місяць зими була вдалою, варто використовувати прикормку. Підгодовувати рибу можна дрібним мотилем, кашами, вареною картоплею і так далі. Просто накидайте прикорм і залиште його на певний час, аби привабити "улов".
При виходу на рибалку, важливо враховувати метеорологічні умови. Зокрема, необхідно, аби напередодні не було сильних опадів, перепаду температури та шквального вітру.