Готуйте кошики: коли в Україні починаються осінні гриби

З приходом осені в Україні розпочинається грибний сезон. Однак не кожен знає, коли саме розпочинається активний ріст грибів у місцях їх поширення.

Коли восени починають рости гриби?

Бувалий грибник цілий рік може шукати і знаходити гриби в дикій природі, повідомляє 24 Канал із посиланням на "В лісі". Однак найбільш плодоносним сезоном грибів все ж є осінь.

У кожного гриба – свій період росту (наприклад білі гриби можна починати збирати з червня по жовтень). Для успішного збору грибів мають бути відповідні погодні умови. В основному, саме погодні умови впливають на ріст грибів, а не число у календарі.

У розмові з журналістами 24 Каналу міколог Остап Богославець розповів, що для появи й росту грибів найважливішими факторами є волога й температура повітря. Найсприятливішою порою року для росту грибів за обома цими показниками є осінь. Фахівець розповів, що не після кожного дощу йде хвиля плодоношення грибів. За його словами, це процес, який залежить від багатьох факторів.

Остап Богославець Міколог, доктор філософії, аспірант, науковий співробітник відділу мікології Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Звичайно, що ймовірність того, що після дощу в лісі таки з'являться гриби, але буває так, що навпаки для грибів буває занадто мокро після дощів. Загалом, для того, щоб гриби росли, потрібна помірна волога та помірне тепло. Тому осінь доволі хороша пора для цього. Водночас грибів влітку може бути і не менше, ніж восени.

Вчений зазначив, що білі гриби збирають саме восени: "Річ у тім, що влітку доволі тепло, а це хороші умови для розмноження комах, які відкладають яйця у плодових тілах грибів. Натомість восени цього менше".

Зверніть увагу! Гриби найкраще ростуть саме восени, бо в даний період ночами випадає все більше роси, а земля регулярно отримує хорошу порцію вологи. Також температура в першій половині осені спочатку тепла, а потім – трохи прохолодна, що є ідеальними умовами для росту грибів.

Скільки днів після дощу ростуть гриби?