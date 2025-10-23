Готовьте корзины: когда в Украине начинаются осенние грибы: когда в Украине начинаются осенние грибы

С приходом осени в Украине начинается грибной сезон. Однако не каждый знает, когда именно начинается активный рост грибов в местах их распространения.

Когда осенью начинают расти грибы?

Бывалый грибник круглый год может искать и находить грибы в дикой природе, сообщает 24 Канал со ссылкой на "В лесу". Однако наиболее плодоносным сезоном грибов все же является осень.

У каждого гриба – свой период роста (например белые грибы можно начинать собирать с июня по октябрь). Для успешного сбора грибов должны быть соответствующие погодные условия. В основном, именно погодные условия влияют на рост грибов, а не число в календаре.

В разговоре с журналистами 24 Канала миколог Остап Богославец рассказал, что для появления и роста грибов важнейшими факторами являются влага и температура воздуха. Самым благоприятным временем года для роста грибов по обоим этим показателям является осень. Специалист рассказал, что не после каждого дождя идет волна плодоношения грибов. По его словам, это процесс, который зависит от многих факторов.

Остап Богославец Миколог, доктор философии, аспирант, научный сотрудник отдела микологии Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины Конечно, что вероятность того, что после дождя в лесу таки появятся грибы, но бывает так, что наоборот для грибов бывает слишком мокро после дождей. В общем, для того, чтобы грибы росли, нужна умеренная влага и умеренное тепло. Поэтому осень довольно хорошая пора для этого. В то же время грибов летом может быть и не менее, чем осенью.

Ученый отметил, что белые грибы собирают именно осенью: "Дело в том, что летом довольно тепло, а это хорошие условия для размножения насекомых, которые откладывают яйца в плодовых телах грибов. Зато осенью этого меньше".

Обратите внимание! Грибы лучше всего растут именно осенью, потому что в данный период по ночам выпадает все больше росы, а земля регулярно получает хорошую порцию влаги. Также температура в первой половине осени сначала теплая, а потом – немного прохладная, что является идеальными условиями для роста грибов.

Сколько дней после дождя растут грибы после дождя?