НАЗК взялося за "Ліси України": відкриті 5 розслідувань щодо корупційних ризиків

У НАЗК завершили перевірку організації роботи із запобігання і виявлення корупції у державному спеціалізованому господарському підприємстві "Ліси України". За результатами перевірок ініціювали п'ять кримінальних розслідувань.

НАЗК перевірили діяльність "Лісів України"

У Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що корупційні ризики виникають через відсутність чітких механізмів відбору лісових ділянок для будівництва автомобільних доріг і вирубки дерев, передає 24 Канал із посиланням на НАЗК. Це й створює підстави для зловживань, зазначають у відомстві.

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Так, посадовці однієї із філій підприємства необґрунтовано запланували у 2023 році будівництво лісової автомобільної дороги, хоча частину цієї дороги вже збудували в попередні роки.

Зверніть увагу! За матеріалами НАЗК нацполіція зареєструвала кримінальне провадження за ознаками корупційного правопорушення, передбаченого частини 4 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Для усунення цього корупційного ризику НАЗК ініціювало розробку нормативно-правового акту для врегулювання правил відбору лісових ділянок для будівництва доріг і проведення на них вирубування деревини. Ці механізми мають враховувати вимоги природоохоронного законодавства та встановлені ним обмеження.

Відповідний лист НАЗК скерувало до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Чому виникають корупційні ризики

Також корупційні ризики виникають через зволікання ДП "Ліси України" в оформленні правоустановчих документів на користування землями лісового фонду. Це призводить до зловживань із вилученням лісових ділянок з лісового фонду, нецільового їх використання та вирубування дерев.

Підтверджують це близько 50 розпочатих кримінальних проваджень у цій сфері. Зокрема за ініціативи НАЗК розпочаті п'ять кримінальних проваджень.

Проводиться досудове розслідування за фактами зловживання службовим становищем посадовцями територіальних підрозділів ДП "Ліси України". Ці особи використовували майже 40 гектарів лісових ділянок, зокрема в межах природно-заповідно об'єктів у Дніпропетровській, Одеській та Рівненській областях, не за цільовим призначенням. Зокрема землі були використані для посіву й вирощування зернових.

Важливо! Крім того, на території Осмолодського лісового господарства Івано-Франківської області здійснили вирубку лісу на підставі отриманого спеціального дозволу від Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, приховавши той факт, що земельна ділянка знаходиться в заповідній зоні ландшафтного заказника загальнодержавного значення "Грофа".