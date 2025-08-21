Укр Рус
21 серпня, 08:00
Як купити землю через електронні торги: деталі процедури

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • Електронні земельні торги в Україні проводяться через систему Prozorro.Продажі, дозволяючи купувати землі сільськогосподарського та іншого призначення на рівних умовах для всіх учасників.
  • Для участі в торгах необхідно підготувати паспорт, ідентифікаційний код, реєстраційні документи, підтвердження внесення гарантійного внеску та заяву на участь, звертаючи увагу на умови аукціону та правовий статус ділянки.

Попри те, що державну землю в Україні наразі не можна приватизувати, її можна купити у приватних власників. Для цього розроблено кілька способів проведення цієї процедури.

Як купити землю онлайн?

Продаж земельних ділянок сільськогосподарського та іншого призначення в Україні можна здійснювати у тому числі через електронні земельні торги, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Це спосіб придбати землю, який гарантує рівний доступ для всіх учасників.

Електронні земельні торги проводяться через спеціальну систему Prozorro.Продажі. Усі бажаючі мають можливість зареєструватися та взяти участь у торгах на рівних умовах.

  • Власник землі (зазвичай громада або держава) виставляє ділянку на продаж.
  • Учасники подають заявки та пропозиції.
  • Переможцем стає той, хто запропонував найвищу ціну.

Через електронні торги можна придбати такі земельні ділянки:

  • землі сільськогосподарського призначення,
  • ділянки для будівництва та обслуговування нерухомості,
  • земельні наділи державної та комунальної власності.

Для участі в торгах покупцю необхідно підготувати такі документи:

  • паспорт та ідентифікаційний код (для фізичних осіб),
  • реєстраційні документи (для юридичних осіб),
  • підтвердження внесення гарантійного внеску,
  • заяву на участь у торгах.

Які переваги способу та на що звернути увагу?

Переваги електронних торгів у прозорості процесу, рівному доступі для всіх учасників, відсутності "домовленостей" та корупційних схем та зручність участі онлайн.

Покупцю необхідно додатково звернути увагу на такі моменти:

  • Уважно читайте умови аукціону.
  • Перевіряйте правовий статус земельної ділянки.
  • Розраховуйте свої фінансові можливості (гарантійний внесок та повна вартість).

Важливо! Купівля землі через електронні торги – це зручний і надійний спосіб придбати ділянку, якщо ви готові дотримуватись чітких правил та процедур.