Які культури найбільше постраждали від заморозків: звіт українських вчених

Заморозки і похолодання, що накрило Україну у квітні мало доволі сильний негативний вплив на деякі сільськогосподарські культури. Особливо постраждали деякі фруктові дерева.

Що постраждало від морозу найбільше

Заморозки, що тривали в Україні 7-11 квітня 2025 року, досягли критичного рівня температур для цвітіння абрикос і аличі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Мінагрополітики. Про це йдеться в Аналітичній довідці про агрометеорологічні умови та стан посівів сільськогосподарських культур в Україні від НААН.

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Так, за даними Інституту садівництва НААН, у другій половині першої декади квітня в кроні дерев найнижча температура повітря становила від -2,9 до -7,6 градуса Цельсія. Саме в цей період абрикос і алича знаходилися у фазі цвітіння, і критична температура повітря в цей період становить -2,8 градуса Цельсія.

Черешня була у фазі зеленого конуса, а окремі сорти раннього цвітіння – на початку висування суцвіть. Вишня знаходилася у фазі початку висування суцвіть, зливу, персика – у фазі зеленого конуса,

– констатують фахівці.

І додають, що ці мінусові температури можуть вплинути на фертильність пилку, особливо у вишні та черешні, що може призвести до зниження зав'язуваності плодів цих культур.

Важливо! Спеціалісти вважають, що, враховуючи викладене, є ймовірність повного знищення врожаю абрикосу та аличі весняними заморозками цього року, а також до 30% втрати врожаю вишні та черешні. Більш повно, на їх думку, ситуацію можна буде оцінити після встановлення позитивних температур на п'яту чи сьому добу.

Як мороз вплинув на виноградники

Водночас у ННЦ "Інститут виноградарства та виноробства імені В.Є. Таїрова" зазначили, що 7 та 8 квітня на Одещині спостерігалося зниження температури повітря до -1-2 градуси Цельсія, а на поверхні ґрунту – до -2-4 градуси Цельсія. У цей час небезпечні для рослин заморозки інтенсивністю -3-4 градуси Цельсія, особливо для набряклих бруньок.

Важливо! Вчені говорять, що поточний стан зимуючих бруньок винограду задовільний. Ембріональна плодоносність бруньок винограду достатня для отримання хорошого врожаю в поточному році.