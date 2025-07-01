Сезон лохини розпочався: які ціни на ринках України

Наприкінці червня в Україні традиційно, хоч і з деяким запізненням, розпочався сезон лохини. Обсяги продукції зі старту сезону є достатніми для подальшого зниження цін.

Які ціни на лохину на початку сезону

В Україні у 2025 році сезон збирання лохини стартував орієнтовно 25 – 26 червня, що приблизно на тиждень пізніше, ніж попереднього сезону, передає 24 Канал із посиланням на EastFruit. Пізній старт аналітики пов'язують із прохолодним початком літа.

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Водночас аналітики зазначили, що гуртові ціни на ягоду на старті сезону суттєво вищі, ніж торік:

на ринку "Шувар" у Львові наприкінці червня ціни коливалися в межах 380 – 450 гривень за кілограм;

на київському ринку "Столичний" лохину продавали за 400 – 480 гривень за кілограм;

на ринку "Початок" під Одесою ціна сягала 480 гривень за кілограм.

Зверніть увагу! За даними аналітиків, це одні із найвищих показників за цей період. У 2024 році сезон лохини стартував 20 червня з цін 200 – 350 гривень за кілограм.

Фахівці прогнозують, що подальше нарощування пропозиції лохини сприятиме зниженню цін протягом першого тижня липня. Водночас попит на лохину залишається стабільно високим, що підтримує ринкові ціни на відносно високому рівні.

Важливо! Учасники ринку не виключають, що ціни на лохину поточного сезону можуть знижуватись стрімкіше, ніж в попередні, оскільки попит з боку споживачів може сповільнитись через високі ціни.