У садівництві на Кіровоградщині зібрали перший великий врожай мигдалю. Аграрії довели, що умови в Україні дозволяють вирощувати певні сорти мигдалю і досягати комерційного успіху.

На Кіровоградщині зібрали врожай мигдалю

Поблизу міста Світловодськ Кіровоградської області у розсаднику "Мигдалеві сади" отримали перші врожаї мигдалю, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Українську горіхову асоціацію". Дерева дали плоди вже на третій рік після висаджування, що свідчить про перспективність культури в українських умовах.

В Україні динамічно розвивається горіхове садівництво, яке є сегментом садівничої галузі країни. Площа горіхових промислових садів постійно збільшується, наразі здебільшого шляхом створення фундукових насаджень. Водночас Україна залишається постійним імпортером мигдалю, який щорічно імпортується в Україну у великій кількості,

– говорять в Українській горіховій асоціації.

За статистикою, минулого року було імпортовано 3,2 тисячі тонн мигдалю. Динаміка споживання тільки зростає – за перші півроку 2024 року імпорт мигдалю в Україну вже склав 1,8 тисячі тонн за даними Держстату України.

Зверніть увагу! Фахівці Української горіхової асоціації кілька років поспіль вивчають можливості закладання промислових мигдалевих садів. У 2017 році на Одещині в промисловому саду компанії "ФІЛБЕРТ" створили дослідну ділянку мигдалю різних сортів української, молдавської та іспанської селекції.

Як розвивається напрямок мигдалю в Україні?

У 2019 році в Херсонській області створили розсадник поруч з Олешками для дослідження різних сортів. Після часткової окупації Херсонської області у 2022 році заснували новий розсадник "Мигдалеві сади" біля Світловодська з метою дослідити можливості вирощування практично у центрі України.

У 2022 році ВГО "Українська горіхова асоціація" уклала ліцензійний договір з провідною науковою установою Іспанії – Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) про поширення іспанських промислових сортів в Україні.

Цікаво! Іспанські фахівці уважно вивчили клімат України та на основі власних досліджень, які ведуть з 1971 року, підтвердили можливість використання сучасних сортів мигдалю іспанської селекції з високою морозостійкістю і пізнім строком цвітіння.

У 2023 році два провідних сорти мигдалю ПЕНТА та МАКАКО були зареєстровані у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

Українські аграрії навчаються в Іспанії

Для практичного навчання до Іспанії відправили делегацію фахівців Української горіхової асоціації. Вони побували в промислових мигдалевих садах, вивчили різні схеми посадки, побачили збір врожаю та ознайомилися з технологіями вирощування посадкового матеріалу.

При цьому, ми розуміємо, що вагомим стимулюючим імпульсом для подальшого розвитку мигдального садівництва в Україні є наукова підтримка та обґрунтування українськими закладами,

– йдеться в асоціації.

Тож, щоб достатньо ефективно досліджувати мигдаль в умовах України, рік тому на площах Миколаївського національного аграрного університету з ініціативи асоціації був закладений дослідний промисловий сад мигдалю сортів іспанської селекції.

