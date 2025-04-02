Чи може плата за суборенду землі бути більшою за орендну плату
- Вартість суборенди державної та комунальної землі не може перевищувати орендної плати, згідно з українським законодавством.
- Для земель приватної власності обмеження на розмір суборендної плати відсутні, що дозволяє встановлювати суборендну плату, вищу за орендну.
Доволі часто орендарі можуть не лише орендувати сільгоспземлю, а й передають її у суборенду. Однак вартість суборенди суворо регламентується українським законодавством.
Вартість суборенди визначена законодавством
Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Земельний фонд України". Так можна робити, якщо це передбачено договором оренди, або за письмовою згодою орендодавця (крім випадків, визначених законом).
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Питання розміру суборендної плати першочергово залежить від форми власності земельної ділянки. Відповідно до статті 8 Закону України "Про оренду землі" плата за суборенду земельних ділянок державної та комунальної власності не може перевищувати орендної плати.
Виключення щодо суборенди, прописані у законодавстві
Виключенням є випадки передачі в суборенду земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, яка перебуває в оренді акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, 100 відсотків акцій (часток) у статутному капіталі якого належать державі, яке утворилося шляхом перетворення такого державного підприємства, на конкурентних засадах.
Також ця заборона на встановлення розміру суборендної плати, більшого за орендну, передбачена для земель державної/комунальної власності у пункті 288.6 Податкового кодексу.
Важливо! Що стосується земель приватної власності, то таке обмеження не введено, тому орендар може встановити суборендну плату, більшу за орендну. Хоча податкова й намагається застосовувати вказане обмеження до всіх форм власності, але це неправомірно.