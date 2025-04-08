Дарування орендованої землі: чи можливо це зараз

Найчастіше процедура зміни власника землі відбувається шляхом її дарування. Втім, зазвичай земельний пай перебуває в оренді, що не перешкоджає даруванню.

Чи можна дарувати землю, що в оренді

Дарування землі є однією з найпоширеніших форм передачі права власності, особливо між родичами, передає 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Але власник не завжди знає, що робити, якщо земля вже передана в оренду і чи може її власник подарувати ділянку та які наслідки це матиме для нового власника.

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Законодавство України дозволяє власнику землі передавати її у власність іншій особі, навіть якщо вона перебуває в оренді. Це означає, що власник може оформити договір дарування, і право власності перейде до нового власника.

Зверніть увагу! Відповідно до частини 3 статті 131 Земельного кодексу України земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть бути відчужені за договором дарування, довічного утримання (догляду), спадкового договору лише на користь іншого з подружжя, родичів (дітей, батьків, рідних (повнорідних і неповнорідних) братів і сестер, двоюрідних братів і сестер, діда, баби, онуків, правнуків, рідних дядька та тітки, племінниці та племінника, пасинка, падчериці, вітчима, мачухи).

Договір оренди землі: чи треба з ним щось робити

Орендар зберігає всі свої права, якщо інше прямо не передбачено договором. Зміна власника землі не анулює договір оренди. Новий власник автоматично стає орендодавцем і зобов'язаний дотримуватися умов уже укладеного договору.

Це означає, що:

Орендар може продовжувати користуватися землею.

Новий власник не може просто так припинити договір або змінити його умови, якщо це прямо не передбачено договором.

Важливо! Відповідно, власник має повне право подарувати свою земельну ділянку, навіть якщо вона перебуває в оренді.