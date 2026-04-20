Чи можна зрізати волоський горіх у дворі: правила, ризики і несподівані нюанси

Власники приватних ділянок в Україні можуть самостійно вирішувати долю волоського горіха без спеціальних дозволів. Втім, перед зрізанням варто врахувати не лише юридичні норми, а й практичні, екологічні та навіть культурні аспекти.

Чи дозволено зрізати волоський горіх?

На приватній земельній ділянці власник має повне право самостійно вирішувати долю дерев, зокрема й волоського горіха, повідомляє Karpaty.net.ua. Для цього не потрібно отримувати жодних спеціальних дозволів або погоджень.

Обмеження стосуються лише випадків, коли дерево росте поза межами приватної території – наприклад, у лісосмугах, уздовж доріг або на громадських землях. У таких ситуаціях діють інші правила.

Якщо ж горіх знаходиться у дворі, рішення залежить виключно від господаря. Водночас у разі близького розташування до сусідської ділянки чи ліній електропередач варто попередньо узгодити дії, щоб уникнути конфліктів.

Які ризики несе волоський горіх біля будинку?

Горіх – це велике і потужне дерево з розвиненою кореневою системою. Його коріння може розростатися на значну відстань і з часом пошкоджувати фундамент, доріжки або підземні комунікації.

Особливо небезпечним є розташування дерева ближче ніж за кілька метрів до будівель. У такому випадку ризик деформації конструкцій суттєво зростає.

Окрім цього, волоський горіх впливає на інші рослини. Через виділення юглону він пригнічує розвиток багатьох культур, тому під його кроною часто погано ростуть овочі чи фруктові дерева.

Зверніть увагу! Не менш важливий фактор – стан самого дерева. Сухі гілки, тріщини або нахил стовбура можуть становити загрозу, особливо під час сильного вітру чи негоди.

Коли варто відмовитися від зрізання?

Попри потенційні проблеми, волоський горіх має значну користь. Він створює природну тінь, покращує мікроклімат і може приносити стабільний урожай протягом багатьох років.

У багатьох випадках повне видалення дерева не є необхідним. Часто достатньо провести санітарну обрізку – прибрати сухі або пошкоджені гілки та сформувати крону.

Якщо дерево не становить прямої загрози, його збереження може бути вигіднішим рішенням. До того ж воно допомагає захищати ділянку від вітру та підтримує екологічний баланс.

Як правильно діяти, якщо вирішили зрізати дерево?

Якщо рішення про зрізання вже ухвалене, важливо дотримуватися техніки безпеки. Великі дерева краще видаляти за участю спеціалістів, щоб уникнути пошкодження будівель чи травм.

Після зрізання потрібно подбати про пень – його варто викорчувати або обробити, щоб запобігти повторному росту. Також слід врахувати, що ґрунт після горіха може певний час залишатися непридатним для деяких культур.

Важливо! Фахівці радять заздалегідь планувати заміну – висадити нове дерево на безпечній відстані. Це дозволить зберегти баланс на ділянці та уникнути подібних проблем у майбутньому.

