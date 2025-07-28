Чи може нашестя сарани повторюватись у наступні роки

У південних областях України протягом останнього місяця відбувається справжнє стихійне лихо через нашестя сарани. Однак якщо не вживати необхідних заходів, то мільйони ненажерливих комах можуть знищувати українські поля щороку.

Чи можливе повторення нашестя у майбутньому?

Науковець Іван Мринський згадує, що останні роки активного поширення сарани не фіксувалося, повідомляє 24 Канал. Проте через війну не всі території можна було обстежити, особливо в південних областях.

Читайте також Як українським аграріям вберегти поля та врожай від нашестя сарани

Важливо! Отже, фахівці Держпродспоживслужби України не мали можливості для моніторингу поширення сарани через бойові дії.

Попередження стосовно збільшення чисельності сарани й можливості її стрімкого розповсюдження, за словами Мринського, лунали ще під час міжнародної конференції з захисту рослин у травні 2025 року, а перші сигнали в червні підтвердили обґрунтованість цих прогнозів.

Зверніть увагу! Поточне нашестя сарани – це не поодинокий випадок, а потенційно багаторічна проблема, що має циклічність, і може тривати два-три й більше років, залежно від погодних умов та своєчасності реакції аграріїв.