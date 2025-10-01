Насіння соняшника на внутрішньому українському ринку наразі здебільшого дешевшає. Фахівці вважають, що на це вплинуло зниження вартості сої в Україні.

Чому соняшник почав дешевшати?

На українському ринку соняшнику протягом минулого тижня зберігалося постійне зниження цінової динаміки, повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ". Втім, падіння сповільнилося на тлі деякого відновлення цін у секторі соняшникової олії.

Закупівля соняшнику переробниками в основному здійснювалася за цінами в межах 26 200 – 27 300 гривень за тонну СРТ, проте декларативні ціни попиту варіювалися у значно ширшому діапазоні залежно від регіону, термінів постачання, а також якісних показників.

Як зазначають аналітики, тиску на ціни в секторі соняшнику додавало подальше зниження вартості сої через сезонне зростання її пропозиції та обмежений експорт. Крім того, низка компаній досі продовжували перероблювання ріпаку, запаси якого вдалося поповнити після запровадження дії експортного мита.

Зверніть увагу! Фахівці додають, що це давало змогу переробникам не підвищувати ціни на соняшник в умовах відставання збиральної кампанії та меншої пропозиції порівняно з минулим роком. Станом на 25 вересня обмолочено всього лише 44% площ від запланованих проти 66% на цю ж дату у 2024 році.

Скільки коштує олія у магазинах?

За даними "Мінфіну", пляшка рафінованої олії "Олейна" на 850 мілілітрів має таку вартість у супермаркетах України:

Auchan 82,90 гривні;

82,90 гривні; Megamarket 80,30 гривні;

80,30 гривні; Metro 81,50 гривні;

81,50 гривні; Novus 72,99 гривні;

72,99 гривні; АТБ 74,90 гривні.

