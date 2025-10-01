Семена подсолнечника на внутреннем украинском рынке сейчас в основном дешевеют. Специалисты считают, что на это повлияло снижение стоимости сои в Украине.

Почему подсолнечник начал дешеветь?

На украинском рынке подсолнечника в течение прошлой недели сохранялось постоянное снижение ценовой динамики, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ". Впрочем, падение замедлилось на фоне некоторого восстановления цен в секторе подсолнечного масла.

Закупка подсолнечника переработчиками в основном осуществлялась по ценам в пределах 26 200 – 27 300 гривен за тонну СРТ, однако декларативные цены спроса варьировались в значительно более широком диапазоне в зависимости от региона, сроков поставки, а также качественных показателей.

Как отмечают аналитики, давления на цены в секторе подсолнечника добавляло дальнейшее снижение стоимости сои из-за сезонного роста ее предложения и ограниченного экспорта. Кроме того, ряд компаний до сих пор продолжали переработку рапса, запасы которого удалось пополнить после введения действия экспортной пошлины.

Обратите внимание! Специалисты добавляют, что это позволяло переработчикам не повышать цены на подсолнечник в условиях отставания уборочной кампании и меньшего предложения по сравнению с прошлым годом. По состоянию на 25 сентября обмолочено всего лишь 44% площадей от запланированных против 66% на эту же дату в 2024 году.

Сколько стоит масло в магазинах?

По данным "Минфина", бутылка рафинированного масла "Олейна" на 850 миллилитров имеет такую стоимость в супермаркетах Украины:

Auchan 82,90 гривны;

82,90 гривны; Megamarket 80,30 гривны;

80,30 гривны; Metro 81,50 гривны;

81,50 гривны; Novus 72,99 гривны;

72,99 гривны; АТБ 74,90 гривны.

