Цены на подсолнечник начали расти

По состоянию на 11 сентября 2025 года в Украине было собрано 885 тысяч тонн подсолнечника, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков Spike Brokers. Так, в прошлом, 2024 году в настоящее время уже было собрано более 3 миллионов тонн подсолнечника.

Урожайность первых обмолотов подсолнечника в этом году составляет 1,55 тонны с гектара, что на 21% ниже прошлогоднего уровня, что усиливает беспокойство относительно урожая нового сезона.

Перерабатывающие заводы активизировали закупки: их стартовые запасы вдвое меньше, чем в прошлом году. Это стимулирует конкуренцию между покупателями. Закупочные цены в конце недели выросли до 690 долларов с НДС (экв. порт/завод),

– объясняют специалисты.

Обратите внимание! Внешний рынок также поддерживает цены: в северных портах Европы премия на подсолнечное масло в споте превышает $100, что усиливает спрос на украинскую продукцию.

