Какие прогнозы по производству подсолнечника в Украине?

Министерство сельского хозяйства США (USDA) продолжило ухудшать прогноз производства подсолнечника и продуктов его переработки в Украине в 2025/26 маркетинговом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные в отчете USDA за сентябрь.

Обратите внимание! Так, урожай подсолнечника прогнозируется на уровне 12,7 миллиона тонн, что на 800 тысяч тонн меньше предыдущей оценки. Прогноз экспорта масла эксперты оставили на уровне 250 тысяч тонн. По оценке специалистов, подсолнечного масла в Украине в 2024/25 маркетинговом году изготовят 5,332 миллиона тонн (-300 тысяч тонн), из которого на экспорт отправят 4,875 миллиона тонн (-300 тысяч тонн).

Производство шрота составит 5,121 миллиона тонн (- 290 тысяч тонн), а экспорт прогнозируется на уровне 3,5 миллиона тонн (-300 тысяч тонн).

Важно! Мировой урожай подсолнечника эксперты прогнозируют на уровне 55,27 миллиона тонн (+168 тысяч тонн к прогнозу прошлого месяца), производство масла - 21,3 миллиона тонн (-54 тысяч тонн), подсолнечного шрота - 22,4 миллиона тонн (-100 тысяч тонн).

