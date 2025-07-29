Часто українці продовжують користуватися не приватизованим городом для вирощування городини. Втім декому приходять думки про те, чи можуть його забрати.

Приватизація городів поки під забороною

У період воєнного стану в Україні діють обмеження на приватизацію землі, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Це тимчасовий захід для захисту державних ресурсів.

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За словами фахівців, у більшості випадків приватизація земельної ділянки під час воєнного стану призупинена. Це стосується і городів, навіть якщо ви користуєтеся ними багато років.

Важливо! Однак якщо ви фактично користуєтеся городом, вас не можуть змусити звільнити землю без рішення суду або без офіційної процедури. Право користування зберігається.

Втім, у такому разі все одно потрібно не втрачати пильність. Також перевірте документи. Якщо у вас є рішення сільради, акт на землю чи договір користування – це ваш захист.