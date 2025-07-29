Чи можуть у 2025 році забрати город, який ви досі не приватизували
- Приватизація земельних ділянок, включаючи городи, призупинена на період воєнного стану в Україні.
- Користувачі можуть продовжувати використовувати землю, але важливо мати документи і докази користування для захисту прав.
Часто українці продовжують користуватися не приватизованим городом для вирощування городини. Втім декому приходять думки про те, чи можуть його забрати.
Приватизація городів поки під забороною
У період воєнного стану в Україні діють обмеження на приватизацію землі, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Це тимчасовий захід для захисту державних ресурсів.
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За словами фахівців, у більшості випадків приватизація земельної ділянки під час воєнного стану призупинена. Це стосується і городів, навіть якщо ви користуєтеся ними багато років.
Важливо! Однак якщо ви фактично користуєтеся городом, вас не можуть змусити звільнити землю без рішення суду або без офіційної процедури. Право користування зберігається.
Втім, у такому разі все одно потрібно не втрачати пильність. Також перевірте документи. Якщо у вас є рішення сільради, акт на землю чи договір користування – це ваш захист.
- Крім того, підготуйте запит до місцевої влади. Офіційно попросіть пояснити підстави заборони та отримати письмову відповідь.
- Зафіксуйте факт користування.Фотографії обробленої землі, акти огляду або свідчення сусідів можуть стати доказами ваших прав.
- Після скасування воєнного стану – відновіть процедуру приватизації. Обмеження тимчасові. Після їх скасування ви зможете подати заяву на оформлення власності.