Морози знищили легендарне лавандове поле Одещини: чи вдасться його врятувати

Одне з найвідоміших лавандових полів України, розташоване на Одещині, втратило більшість насаджень через несприятливі погодні умови. Після зимових морозів рослини не змогли відновитися, а власники проєкту тепер шукають можливості для порятунку унікальної локації.

Відоме лавандове поле зазнало серйозних втрат

На Одещині фактично припинило існування одне з найбільших лавандових полів країни, повідомляє "Бессарабія Inform". Йдеться про проєкт Laviana Estate у селі Василівка Болградського району, який протягом кількох років був популярним місцем для туристів та любителів фотосесій.

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За інформацією команди проєкту, коренева система рослин не витримала сильних морозів. У результаті більшість кущів засохла, а значна частина плантації була втрачена.

Поле почали створювати ще у 2019 році. Відтоді щороку в сезон цвітіння лаванди сюди приїжджали тисячі відвідувачів з різних регіонів України.

Проблеми почалися ще навесні

Перші сигнали про складну ситуацію власники проєкту озвучили ще у квітні 2026 року. Тоді стало відомо про необхідність викорчувати більшу частину кущів, а також про оновлення концепції та назви проєкту.

На той момент від масштабної плантації залишилося лише близько 4 гектарів насаджень. Організатори сподівалися, що навіть таких площ буде достатньо для проведення фотосесій та прийому гостей у новому сезоні.

Втім, напередодні старту літнього сезону ситуація погіршилася. Рослини остаточно загинули, що поставило під питання подальше існування туристичної локації.

Власники шукають можливість відродити проєкт

Команда Laviana Estate не полишає надії на відновлення поля та наразі працює над можливими шляхами реанімації насаджень.

Чи буде цього року існувати фотопроєкт Laviana Estate – ми не знаємо, але намагаємося зробити все можливе, щоб реанімувати лавандове поле,

– повідомили організатори.

Для підтримки господарства власники звернулися до прихильників проєкту із закликом придбати крафтову продукцію, підготовлену до сезону 2026 року. Йдеться про ефірні олії, гідролати, лавандовий мед, косметичні засоби та ароматичний декор.

Історія Laviana Estate вкотре демонструє, наскільки сильно аграрний і туристичний бізнес залежать від погодних умов, особливо в умовах кліматичних коливань, які дедалі частіше впливають на вирощування нішевих культур.