Як оформити земельну ділянку в межах населеного пункту
- Приватизація земельних ділянок в межах населеного пункту вимагає дотримання чинного законодавства України та проходження етапів оформлення з урахуванням містобудівних умов і узгодження меж.
- Необхідними документами для оформлення є рішення місцевої ради, договір купівлі-продажу або інші правові підстави, затверджений проєкт землеустрою, кадастровий номер, та реєстрація права власності або користування.
Приватизація земельних ділянок, що розташовані в межах населеного пункту має свої особливості. Для цього необхідно враховувати всі законодавчі норми.
Які особливості оформлення ділянки
Власникам, забудовникам, орендарям і землевпорядникам важливо врахувати чинне законодавство України, щоб не припуститися помилки на етапі оформлення, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".
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"Межі населеного пункту" – це адміністративна територія, межі якої затверджені органами місцевого самоврядування та нанесені на публічну кадастрову карту. Вона визначає:
- які землі належать до комунальної власності громади
- які повноваження має місцева рада
- які правила землекористування діють (зонінг, містобудівна документація)
Що треба для оформлення земельної ділянки в межах населеного пункту
- Наявність правового підґрунтя. Рішення сільської, селищної чи міської ради (якщо земля передається з комунальної власності). Наявність договору купівлі, дарування, міни, спадкування тощо (якщо право вже набуте).
- Затверджений проєкт землеустрою. Якщо формуєте нову ділянку – потрібно замовити проєкт землеустрою щодо відведення. Якщо уточнюєте межі – потрібна технічна документація.
- Присвоєння кадастрового номера. Після погодження документації – звертаєтесь до Держгеокадастру для внесення ділянки до Державного земельного кадастру.
- Реєстрація права власності або користування. Через ЦНАП або нотаріуса, вноситься запис до Державного реєстру речових прав.
Які особливі умови та обмеження діють
Цільове призначення
- Змінити його можна лише за відповідним рішенням місцевої ради
- Будівництво житлових, комерційних чи господарських об’єктів дозволене лише в межах дозволеного використання
Зонінг і детальний план території (ДПТ)
- Деякі території мають обмеження на забудову або використання
- Важливо отримати містобудівні умови та обмеження
Право постійного користування – не надається фізичним особам, лише державним і комунальним установам.
Земельні сервітути та обмеження – об’єкти інфраструктури, охоронні зони, водоохоронні смуги тощо можуть накладати додаткові обмеження.
Чия земля та які документи треба збирати
Кому належать землі в межах населеного пункту
- Комунальна власність – землі, що не перебувають у приватній або державній
- Державна власність – об’єкти загальнодержавного значення (наприклад, залізниця, об’єкти оборони)
- Приватна власність – після оформлення та реєстрації права
Зверніть увагу! Передача землі у власність або користування можлива лише після перевірки форми власності.
Які документи зазвичай потрібні
- Заява до місцевої ради
- Графічні матеріали (викопіювання з карти)
- Проєкт землеустрою
- Витяг з Державного земельного кадастру
- Витяг з Реєстру речових прав
Оформлення земельної ділянки в межах населеного пункту – це поетапна юридична процедура, яка вимагає:
- дотримання містобудівних умов
- узгодження меж
- реєстрації у відповідних державних реєстрах
Важливо! Порушення будь-якого етапу може стати підставою для відмови у реєстрації або визнання прав недійсними.