Більшість українських фермерів працюють здебільшого на орендованих землях, які беруть в оренду у власників. Перед тим, як взяти землю в оренду, необхідно знати багато особливостей.

Перевірте документи власника та дізнайтесь цільове призначення землі

Оренда землі є доволі серйозним рішенням, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Щоб уникнути неприємних сюрпризів важливо провести ретельну перевірку ділянки ще до підписання договору.

Перш за все, переконайтеся, що ви маєте справу з реальним власником. Попросіть витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або інші документи, що підтверджують право власності. Також ви можете самостійно взяти інформацію з ДРРП через Дію, яка покаже чи немає на ділянці арештів, іпотек чи інших обтяжень. Також зверніть увагу на паспорт та ідентифікаційний код орендодавця.

Зверніть увагу! Цільове призначення – це, можливо, найважливіший пункт. Інформацію про нього можна знайти у витязі з Державного земельного кадастру. Якщо ви плануєте вирощувати сільськогосподарські культури, а ділянка призначена для житлового будівництва – це може стати серйозною проблемою. Використання землі не за цільовим призначенням заборонено.

Перевірте кадастровий номер, саму ділянку та її історію

Кожна земельна ділянка має унікальний кадастровий номер. Він дозволить вам знайти її на Публічній кадастровій карті України. Там ви зможете переконатися, що межі ділянки відповідають тим, які вам показує власник, а також перевірити її площу.

Огляньте ділянку особисто, не покладайтеся лише на документи. Обов'язково відвідайте ділянку особисто. Зверніть увагу на:

Стан ґрунту: чи підходить він для ваших потреб.

Інфраструктуру: чи є поруч дороги, комунікації, джерела води.

Межі ділянки: чи збігаються вони з інформацією на кадастровій карті.

Особистий огляд допоможе вам оцінити всі ризики та можливості.

Важливо! Також іноді корисно дізнатися, хто ще орендував цю ділянку. Спробуйте запитати про це у місцевих. Це може відкрити інформацію про можливі конфлікти з сусідами, проблеми з комунікаціями або інші приховані нюанси, про які власник може не згадати.