Більшість власників земельних ділянок та паїв здають свою землю в оренду фермерам. Однак іноді трапляється так, що орендарі не сплачують орендну плату.

Який алгоритм дій при несплаті за оренду?

Ситуація, коли орендар затримує чи взагалі не сплачує орендну плату є доволі поширеною, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Власник при цьому має діяти послідовно і юридично грамотно.

Перш за все треба перевірити договір. Подивіться, які строки й спосіб сплати визначені. Часто договір містить і санкції за прострочення. Далі зафіксуйте факт несплати. Зберігайте виписки з банку, акти, листування – це докази, що оплата не надходила.

Після цього надішліть письмову вимогу. Орендарю варто офіційно направити лист-вимогу про сплату боргу із зазначенням термінів. Також нараховуйте пеню та інфляційні. Власник має право вимагати відшкодування згідно з Цивільним кодексом.

Ви маєте право на розірвання договору. У разі систематичної несплати можна ініціювати розірвання договору оренди через суд. Після цього скористайтесь судовим захистом. Для цього ви можете подати позов до суду з вимогою про стягнення боргу та розірвання договору.

Важливо! Власник землі завжди має правові інструменти захисту. Не варто затягувати – чим швидше відреагуєте, тим більше шансів повернути кошти та землю.