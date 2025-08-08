Що робити, коли строк договору сплив?

Зазвичай власники паїв стикаються з тим, що у них закінчився строк дії договору оренди землі, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Це не означає, що орендар автоматично втрачає право користування, але й не завжди потрібно укладати новий договір.

Все залежить від умов договору оренди. Якщо в договорі було передбачено автоматичне поновлення (так зване "переважне право"), і орендар не порушував умов – договір може вважатись поновленим на тих самих умовах.

Важливо! Таке поновлення потребує державної реєстрації. Іноді орендарі користуються землею роками після закінчення договору – без юридичних підстав.

Що варто зробити власнику ділянки:

перевірити строки та умови договору;

переконатися, чи була реєстрація поновлення в Державному реєстрі прав;

за потреби – укласти новий договір оренди або звернутись за поверненням землі.

Слідкуйте за термінами, прописаними у договорі оренди землі. Не варто ризикувати втратою ділянки чи конфліктами з орендарями.