Коли подавати позов та які документи для цього потрібні?

Розірвання договору оренди земельної ділянки є серйозним юридичним кроком, який потребує чіткого обґрунтування та дотримання процедури, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Суди не розривають договори безпричинно, потрібно довести, що існують вагомі підстави, передбачені законом або самим договором.

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Згідно з Цивільним кодексом України (ст. 651) та Земельним кодексом України (ст. 31 ЗУ "Про оренду землі"), підставами для розірвання договору можуть бути:

Суттєве порушення умов договору оренди однією зі сторін;

Використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;

Систематична несплата або несвоєчасна сплата орендної плати;

Погіршення екологічного стану чи родючості ґрунтів;

Відмова орендаря усунути порушення після письмового попередження;

Наявність неврегульованих спадкових питань (якщо це ускладнює реалізацію договору);

Інші умови, прямо передбачені у вашому договорі.

Щоб подати позов до суду, потрібно мати такі документи:

Копія договору оренди (з усіма додатками);

Письмова претензія/вимога до другої сторони з проханням усунути порушення;

Докази порушення: акти обстеження земельної ділянки; листи, повідомлення; документи про несплату оренди, фото/відео, тощо;

Квитанція про сплату судового збору;

Позовна заява (оформлена відповідно до вимог ст. 175 ЦПК України або КАС України – залежно від статусу відповідача).

З чого складається позовна заява та що ще треба знати?

Структура позовної заяви:

Найменування суду;

Дані позивача й відповідача;

Ціна позову (у випадку майнових вимог);

Суть порушень і обґрунтування, чому просите розірвати договір;

Посилання на норми законодавства;

Перелік доказів;

Конкретне прохання до суду.

Крім того, важливо знати, що:

Досудове врегулювання (претензія) – часто обов'язкова стадія, особливо якщо передбачена договором;

Термін позовної давності – 3 роки з моменту виявлення порушення;

Ризики: якщо суд відмовить у позові, договір залишиться чинним;

Можливість мирової угоди – її можна ініціювати в процесі судового розгляду.

Важливо! Перед зверненням до суду бажано провести юридичний аналіз договору: іноді достатньо грамотно оформленого попередження, щоб змусити недобросовісного орендаря діяти – і позов може не знадобитися.