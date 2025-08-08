Что делать, когда срок договора истек?

Обычно владельцы паев сталкиваются с тем, что у них закончился срок действия договора аренды земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Это не означает, что арендатор автоматически теряет право пользования, но и не всегда нужно заключать новый договор.

Все зависит от условий договора аренды. Если в договоре было предусмотрено автоматическое возобновление (так называемое "преимущественное право"), и арендатор не нарушал условий – договор может считаться возобновленным на тех же условиях.

Важно! Такое возобновление требует государственной регистрации. Иногда арендаторы пользуются землей годами после окончания договора – без юридических оснований.

Что стоит сделать владельцу участка:

проверить сроки и условия договора;

убедиться, была ли регистрация обновления в Государственном реестре прав;

при необходимости – заключить новый договор аренды или обратиться за возвратом земли.

Следите за сроками, прописанными в договоре аренды земли. Не стоит рисковать потерей участка или конфликтами с арендаторами.