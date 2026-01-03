Як виплачують орендну плату за пай, власник якого помер, а спадкоємці не успадкували

Часто трапляється так, що власник паю помирає, а пай залишається у його власності, не перейшовши до спадкоємців. У таких випадках діє спеціальна процедура виплати орендної плати за пай.

Як продовжити договір оренди?

Юристка Віта Сторожук у коментарі 24 Каналу розповіла, що перехід права власності на орендовану земельну ділянку до спадкоємця не є підставою для зміни умов або припинення договору. Частина 6 статті 32 Закону України "Про оренду землі" говорить, що також можуть бути інші умови, передбачені договором оренди землі.

Читайте також Кому належить земля під приватним будинком

Тобто, якщо договором оренди передбачено, що у зв'язку зі смертю орендодавця договір оренди землі припиняється, то підстави для нарахування спадкоємцю орендної плати відсутні.

Віта Сторожук Юристка MORIS Якщо ж таке положення сторони в договорі оренди не передбачали, то спадкоємцю належить право на орендну плату з моменту відкриття спадщини (день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою). Це узгоджується зі статтею 1218 ЦК України, згідно з якою до складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Проте це аж ніяк не означає, що саме з цього періоду спадкоємець має право отримувати таку орендну плату, адже для початку йому необхідно оформити спадщину.

Коли орендар має юридичну можливість сплачувати орендну плату?

Віта Сторожук зазначає, що згідно з частиною 4 статті 148-1 Земельного кодексу України особа, яка набула право власності на земельну ділянку, протягом одного місяця з дня набуття права власності на неї зобов'язана повідомити про це її користувачів із зазначенням:

кадастрового номера (за наявності);

місця розташування та площі земельної ділянки;

прізвища, ім'я, по батькові нового власника;

місця проживання (знаходження) нового власника, його поштової адреси;

платіжних реквізитів.

Таким чином, в орендаря юридична можливість сплачувати орендну плату спадкоємцю виникає виключно після того, як такий спадкоємець отримав у нотаріуса свідоцтво про право на спадщину, здійснив державну реєстрацію права власності на земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та надав таку інформацію орендарю.

Що робити орендарю в період до моменту оформлення спадкоємцем права на спадщину Юристка зазначає, що у своєму листі від 30 серпня 2016 року № 18794/6/99-99-13-02-03-15 ДФС України рекомендує орендарю, як податковому агенту, не відображати відомості про нараховані суми орендної плати у податковому розрахунку форми №1ДФ, оскільки відсутній суб'єкт, на користь якого нараховуються такі суми (нарахування здійснювати знеособлено). А вже після прийняття спадщини фактично виплачена орендна плата спадкоємцям має бути відображена у ф. №1ДФ. Це слід зробити в кварталі її виплати з відповідним оподаткуванням.

Як визначити суму земельного податку: скільки платити за пай?