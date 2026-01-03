Как выплачивают арендную плату за пай, собственник которого умер, а наследники не унаследовали

Часто случается так, что владелец пая умирает, а пай остается в его собственности, не перейдя к наследникам. В таких случаях действует специальная процедура выплаты арендной платы за пай.

Как продлить договор аренды?

Юрист Вита Сторожук в комментарии 24 Канала рассказала, что переход права собственности на арендованный земельный участок к наследнику не является основанием для изменения условий или прекращения договора. Часть 6 статьи 32 Закона Украины "Об аренде земли" говорит, что также могут быть другие условия, предусмотренные договором аренды земли.

То есть, если договором аренды предусмотрено, что в связи со смертью арендодателя договор аренды земли прекращается, то основания для начисления наследнику арендной платы отсутствуют.

Вита Сторожук Юрист MORIS Если же такое положение стороны в договоре аренды не предусматривали, то наследнику принадлежит право на арендную плату с момента открытия наследства (день смерти лица или день, с которого оно объявляется умершим). Это согласуется со статьей 1218 ГК Украины, согласно которой в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекратились вследствие его смерти.

Однако это отнюдь не означает, что именно с этого периода наследник имеет право получать такую арендную плату, ведь для начала ему необходимо оформить наследство.

Когда арендатор имеет юридическую возможность платить арендную плату?

Вита Сторожук отмечает, что согласно части 4 статьи 148-1 Земельного кодекса Украины лицо, которое приобрело право собственности на земельный участок, в течение одного месяца со дня приобретения права собственности на него обязано сообщить об этом ее пользователей с указанием:

кадастрового номера (при наличии);

места расположения и площади земельного участка;

фамилии, имя, отчество нового владельца;

места жительства (нахождения) нового владельца, его почтового адреса;

платежных реквизитов.

Таким образом, у арендатора юридическая возможность платить арендную плату наследнику возникает исключительно после того, как такой наследник получил у нотариуса свидетельство о праве на наследство, осуществил государственную регистрацию права собственности на земельный участок в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и предоставил такую информацию арендатору.

Что делать арендатору в период до момента оформления наследником права на наследство Юрист отмечает, что в своем письме от 30 августа 2016 года № 18794/6/99-99-13-02-03-15 ГФС Украины рекомендует арендатору, как налоговому агенту, не отражать сведения о начисленных суммах арендной платы в налоговом расчете формы №1ДФ, поскольку отсутствует субъект, в пользу которого начисляются такие суммы (начисление осуществлять обезличено). А уже после принятия наследства фактически выплаченная арендная плата наследникам должна быть отражена в ф. №1ДФ. Это следует сделать в квартале ее выплаты с соответствующим налогообложением.

