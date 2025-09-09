В Україні отримати в оренду землі державної чи комунальної власності можна лише через електронні торги. Однак багатьох цікавить можливість взяти землю в оренду під сінокіс.

Як отримати землю в оренду під сінокіс?

Попри складні часи, аграріям потрібен доступ до земель для випасу та заготівлі кормів, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Під час воєнного стану діють спрощені правила користування землею.

Зверніть увагу! Для подібних цілей діє спрощений договір оренди. Орендувати землю для випасу чи сінокосу можна за спрощеною процедурою – без проведення земельних торгів.

Можна взяти в оренду як землі державної або комунальної власності, так і площі, що не перебувають в іншому використанні.

Як оформити оренду:

Подаєте заяву до місцевої військової адміністрації або органу місцевого самоврядування.

Додаєте кадастровий номер ділянки (якщо відомий) або опис місця розташування.

Відповідний орган приймає рішення про передачу землі в оренду.

Крім того, є і певні особливості такого договору:

Оренда на строк до 1 року.

Без права зміни цільового призначення чи капітальної забудови.

Спрощена реєстрація в Державному реєстрі речових прав.

Важливо! Після завершення воєнного стану потрібно буде врегулювати права на землю за загальною процедурою, якщо плануєте користуватись нею надалі.

