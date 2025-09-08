Як обміняти ділянку землі?

Право на земельну ділянку гарантоване Конституцією України, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Воно дозволяє громадянам розпоряджатися власністю на свій розсуд, використовувати, здавати в оренду, продавати, обмінювати на інше майно.

Укладення договорів міни нерухомості, предметом якого є земельна ділянка не є винятком. Варто також відзначити, що за умовами договору міни земельна ділянка може бути передана іншій особі за будь-яке інше рухоме або не рухоме майно, що перебуває у власності іншої сторони договору.

Важливо! Земельний кодекс України не містить заборон щодо предмета на який можна здійснити обмін земельної ділянки. Громадяни та юридичні особи України, а також територіальні громади та держава можуть набувати у власність земельні ділянки на підставі обміну, ренти, купівлі-продажу, дарування, успадкування, довічного утримання та інших цивільно-правових угод.

Таким чином, власник земельної ділянки може обміняти її на будь що, про те є важливі складові такого обміну, про які поговоримо далі.

Які особливості обміну ділянок?

Загалом, специфіка обміну земельними ділянками, що перебувають у приватній власності носить у більшості випадків загальний цивільно-правовий характер, але з поміж інших варто зосередити увагу на ділянках сільськогосподарського призначення, таких як: для ведення особистого селянського господарства, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а також для ведення фермерського господарства (останні зустрічаються рідше).

Власникам та землекористувачам земель сільськогосподарського призначення надано право обмінюватись своїми земельними ділянками. Власники земельних ділянок усіх форм власності, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, можуть обмінюватися такими земельними ділянками. Тобто здійснити обмін можна лише земельними ділянками, розташованими в одному масиві. Але такі вимоги поширюються лише на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

Зверніть увагу! Власники та орендарі сільськогосподарських земель, розташованих в одному масиві, на період дії договору оренди можуть обмінюватися своїми правами користування шляхом укладання між собою договорів оренди, суборенди. Такі договори діятимуть упродовж дії договору оренди. Право оренди зберігається при обміні до закінчення терміну договору оренди. Згода орендодавця (власника) землі на укладання договору оренди або суборенди при цьому не потрібна.

Що ще варто знати про обмін ділянок?

Обмін земельної ділянки державної або комунальної власності, розташованої в масиві, на іншу ділянку, розташовану в цьому ж масиві, здійснюється лише у разі однакової нормативної грошової оцінки цих ділянок або якщо різниця між їхніми оцінками становить не більше 10%. Отже, здійснити обмін нерівноцінними земельними ділянками не можливо, в протилежному випадку такий правочин буде визнано недійсним.

Фахівці відзначають, що такі обмеження є не випадковими, оскільки до внесення змін до чинного законодавства, передували випадки коли навмисно ділили земельні ділянки щоб у подальшому збільшити кількість одиниць обміну.

Права на земельну ділянку, яка стала предметом договору міни переходять до іншої сторони одразу після виконання сторонами умов договору, який підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню з подальшою реєстрацією відомостей в Державному реєстрі прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Важливо! Після реєстрації права на земельну ділянку, яке набувається в результаті обміну, новий власник може повноцінно розпоряджатися набутим майном.

