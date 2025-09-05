Навіщо потрібен кадастровий номер?

Юрист Артем Ріпенко розповів у коментарі 24 Каналу, що кадастровий номер земельної ділянки – унікальна послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації та зберігається за нею протягом усього часу існування.

Читайте також Скільки землі можуть виділити учаснику бойових дій у вересні 2025 року

Артем Ріпенко Доктор юридичних наук, адвокат, партнер Юридичної компанії "Де-Юре" Кадастрові номери присвоюються при первинному формуванні земельних ділянок з масивів земель державної та комунальної власності для того, щоб індивідуалізувати певну частину земної поверхні, а також у випадках, коли в осіб є "старі" документи на земельні ділянки, але відомості про такі ділянки не внесено до Державного земельного кадастру (ДЗК).

Спеціаліст зазначає, що дана операція, разом із внесенням інформації про земельну ділянку до ДЗК, є важливою для оформлення прав на земельні ділянки, внесення плати за землю, відчуження будівель і споруд тощо.

Яка вартість присвоєння номера?

Артем Ріпенко говорить, що плати за "внесення" даних до ДЗК та присвоєння кадастрового номера формально немає (стаття 41 Закону "Про Державний земельний кадастр"). Однак, відомості вносяться лише на підставі тієї чи іншої документації із землеустрою, передбаченої Законом "Про землеустрій".

Конкретний вид документації (проєкт землеустрою чи технічна документація певного виду) залежить від того, за яких обставин присвоюється кадастровий номер, а ціна такої документації разом із необхідними геодезичними вишукуваннями може становити від декількох тисяч гривень до десятків чи навіть сотень тисяч,

– говорить юрист.

Важливо! Кінцева вартість, за його словами, залежатиме від площі ділянки, регіону, інших обставин, а також обраного землевпорядника чи землевпорядної організації. Для громадян у найбільш поширених випадках така вартість становитиме 2 – 30 тисяч гривень.

Яка вартість переоформлення будинку в селі?