Які податки треба буде заплатити?

Вартість обов'язкових витрат може бути різною залежно від конкретної ситуації, передає 24 Канал із посиланням на "Маяк". Під час переоформлення будинку у 2025 році доведеться платити за різні послуги.

Читайте також Чи повинні українські пенсіонери платити податок на землю у 2025 році

При проведенні операцій з переоформлення нерухомості, зокрема будинків і котеджів, в Україні передбачені три види податків:

прибутковий податок (податок на доходи фізичних осіб або ПДФО) – сплачує продавець у розмірі 5% від вартості будинку, якщо нерухомість перебуває у власності менше ніж 3 роки, це не перший продаж нерухомості за звітний рік або продавець отримував дохід з будинку;

(податок на доходи фізичних осіб або ПДФО) – сплачує продавець у розмірі 5% від вартості будинку, якщо нерухомість перебуває у власності менше ніж 3 роки, це не перший продаж нерухомості за звітний рік або продавець отримував дохід з будинку; військовий збір – сплачує продавець у розмірі 5% від вартості будинку незалежно від терміну володіння об'єктом або інших особливостей угоди;

– сплачує продавець у розмірі 5% від вартості будинку незалежно від терміну володіння об'єктом або інших особливостей угоди; збір до Пенсійного фонду – сплачує покупець у розмірі 1% від вартості об'єкта, але тільки в тому разі, якщо купує нерухомість не вперше і не стоїть на квартирному обліку.

Точну суму податків можна дізнатися тільки після того, як буде проведена оцінка нерухомості. На підставі оціночної вартості будинку розраховується сума прибуткового податку, військового збору та збору до Пенсійного фонду.

Скільки коштують послуги оцінювача?

Готуючи документи для нотаріального оформлення потрібно замовити оцінку будинку. Вартість послуг незалежних оцінювачів може різнитися. Орієнтовна вартість послуг з оцінки будинків для продажу становить 1000 гривень з терміном виконання 1 день.

Пам'ятайте! У більшості випадків при переоформленні приватного будинку продавцю доведеться додатково замовити проведення оцінки земельної ділянки. Таку вимогу висувають нотаріуси: у пакеті документів має бути й експертна оцінка землі, на якій розташований будинок. Оцінка земельної ділянки оплачується окремо та коштує орієнтовно 1000 гривень.

При підготовці документів для оформлення купівлі-продажу будинку оцінювач готує два звіти та вимагає для проведення процедури такі документи:

щодо будинку – документи на право власності (договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про право власності, виписка з Держреєстру), техпаспорт;

щодо земельної ділянки – документ на землю (державний акт, якщо йдеться про ділянку, оформлену понад 10 років тому);

щодо власника об'єкта – паспорт, ідентифікаційний код.

Важливо! Законодавство передбачає, що замовити оцінку приватного будинку може тільки особа, яка має відношення до об'єкта. Найчастіше замовником виступає продавець нерухомості.

Яка вартість послуг нотаріуса?

Під час укладення угоди купівлі-продажу будинку передбачено сплату держмита та послуг державного або приватного нотаріуса. Розмір держмита при продажу будинку становить 1% від суми угоди, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Зверніть увагу! Послуги нотаріуса оплачуються окремо. Вартість залежить від регіону України. У Києві ціни на послуги нотаріусів під час оформлення угоди купівлі-продажу будинку становлять від 10 000 гривень. Якщо сторони ухвалили рішення підписати попередній договір, він оплачується окремо.

Під час укладення угоди покупець повинен зареєструвати право власності. Це можна зробити самостійно або через нотаріальну контору. Реєстрацію прав здійснює ЦНАП. Ставка збору залежить від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ПМПО) на момент звернення та строків надання послуги:

5 днів – 302,80 гривні (0,1 ПМПО);

2 дні – 3028 гривень (1 ПМПО);

1 день – 6056 гривень (2 ПМПО);

2 години – 15 140 гривень (5 ПМПО).

При одночасній реєстрації прав на житловий будинок і ділянку землі подаються різні заяви, тобто збір сплачується за кожен об'єкт окремо. Від сплати збору звільняються громадяни, які мають 1 – 2 категорію постраждалого від Чорнобильської катастрофи та особи з інвалідністю 1 – 2 групи.

Важливо! Податки і держмито може повністю оплатити лише покупець або ж за домовленістю можуть оплатити навпіл продавець і покупець, оскільки законодавчо це питання не врегульоване. Сторони розподіляють ці витрати самостійно. Точна сума додаткових витрат при переоформленні будинку залежить від вартості послуг оцінювача, нотаріуса, вартості будинку та податків.

Хто володіє землею, на якій стоїть приватний будинок?