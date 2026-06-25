Україна в ЄС не загрожує польським фермерам: у Польщі зробили заяву про зерно

Вступ України до Європейського Союзу не має стати загрозою для польських фермерів, заявила польська євродепутатка Ельжбета Лукачієвська. Водночас вона виступила за продовження обмежень на імпорт українського зерна до Польщі.

У Польщі не бачать загрози для фермерів через вступ України до ЄС

Євродепутатка від польської партії "Громадянська коаліція" Ельжбета Лукачієвська заявила, що майбутній вступ України до Європейського Союзу не створить прямої загрози для польського аграрного сектору, повідомляє Topagrar.pl. За її словами, процес євроінтеграції України буде тривалим і не станеться найближчим часом.

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В інтерв'ю Top Agrar політикиня наголосила, що перед Україною ще стоїть багато завдань, серед яких завершення війни, адаптація законодавства до норм ЄС та виконання вимог, які висувають до майбутніх членів союзу.

"Шлях України до Євросоюзу буде дуже довгим", – зазначила Лукачієвська.

Вона також нагадала, що схожі побоювання щодо конкуренції виникали й під час вступу Польщі до ЄС. Тоді фермери та політики у Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландах також побоювалися, що польська продукція може вплинути на їхні ринки.

Польща хоче зберегти обмеження на українське зерно

Попри заяви про відсутність загрози від вступу України до ЄС, польська євродепутатка підтримала продовження захисних механізмів для власних аграріїв.

За її словами, Польща наполягає на запровадженні жорстких запобіжників для захисту свого сільського господарства від надмірної конкуренції.

Коментуючи питання імпорту українського зерна, Лукачієвська заявила, що чинні обмеження мають діяти й надалі.

"Вважаю, що їх слід продовжити", – сказала вона.

Зверніть увагу! Таким чином, польська сторона розділяє два питання: перспективу членства України в Європейському Союзі та поточну політику захисту власного аграрного ринку. Поки переговорний процес триває, Польща продовжує виступати за обмеження імпорту українського зерна.

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Раніше ми розповідали, що Україна повинна отримати автоматичний доступ до дотацій ЄС після вступу, щоб уникнути значних витрат аграріїв на адаптацію до стандартів ЄС. Відсутність субсидій може призвести до посилення конкуренції з європейськими виробниками, загрожуючи малому та середньому агробізнесу в Україні.