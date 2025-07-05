Що робити, якщо дані щодо ділянки у Держгеокадастрі не коректні

Іноді буває так, що власник землі користується своєю ділянкою, не підозрюючи, що в Державному земельному кадастрі допущені помилки. Проблема ж може проявитися лише під час продажу чи здачі в оренду.

Які бувають помилки у кадастрі

Виправлення помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру регламентовано законодавством, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Однак в реальних умовах ситуація з виправленням виявлених помилок потребує нестандартних рішень.

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Помилками у Державному земельному кадастрі є:​

технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру (в тому числі технічна помилка у документах, на підставі яких внесені відомості до Державного земельного кадастру);

(описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру (в тому числі технічна помилка у документах, на підставі яких внесені відомості до Державного земельного кадастру); помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою щодо визначення характеристик об’єктів Державного земельного кадастру в натурі (на місцевості) із порушенням (зміною) їх значень внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними точками меж земельних ділянок та/або площі;

із землеустрою щодо визначення характеристик об’єктів Державного земельного кадастру в натурі (на місцевості) із порушенням (зміною) їх значень внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними точками меж земельних ділянок та/або площі; помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії;

та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії; технічна помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель;

про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель; помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру під час державної реєстрації земельної ділянки;

земельної ділянки; помилка у застосуванні систем координат земельних ділянок (в тому числі помилка, що виникає під час перерахунку із однієї системи координат в іншу), які були сформовані до 1 січня 2013 р. та відомості про які були перенесені до Державного земельного кадастру, та помилка у відомостях щодо місця розташування земельних ділянок (зміщення, розворот, віддзеркалювання) з урахуванням суміжних землеволодінь та землекористувань.

Як виправити помилки

Коли з різновидом помилок все більш-менш зрозуміло, то з механізмами їх виправлення питань залишається багато.

Зверніть увагу! За декларативним правилом, у разі виявлення фізичною або юридичною особою у витязі, довідці з Державного земельного кадастру, викопіюванні з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної чи іншої помилки) заінтересована особа письмово повідомляє про це за формою згідно додатка 29 до Порядку органові, що здійснює ведення Державного земельного кадастру.

У повідомленні викладається суть виявлених помилок.

До повідомлення додаються документи, що містять зазначені у повідомленні технічні помилки, та документи, що підтверджують такі помилки і містять правильну редакцію відповідних відомостей.

Повідомлення разом із доданими до нього документами, подається заінтересованою особою особисто або надсилається в електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи іншого альтернативного засобу електронної ідентифікації особи з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру.

Важливо! Повідомлення про виявлення помилки може бути надіслано також в електронній формі з Державного аграрного реєстру з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру.

Що відбувається на практиці

Загалом такий механізм реалізувати дуже складно, адже специфіка внесення відомостей до державного земельного кадастру та змін до таких відомостей потребує врегулювання технічної складової. А для звичайних громадян, запропонований Порядком механізм є взагалі, простою мовою – не реальним.

Зверніть увагу! Єдиним функціонально-налагодженим механізмом виправлення помилок є фактичне повторне проведення землевпорядних робіт під час яких сертифікований інженер-землевпорядник здійснює коригування таких відомостей, формує уточнені кадастрові плани відповідних земельних ділянок в електронній (цифровій) формі.

Також інженер засвідчує їх кваліфікованим електронним підписом та за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру та/або засобами, визначеними у пункті 110-2 Порядку, надсилає Державному кадастровому реєстраторові, який вносить відкориговані відомості до Державного земельного кадастру та складає протокол в електронній формі згідно з додатком 30-1 до Порядку.

Але і цей механізм не є досконалим, адже на сьогодні Національна кадастрова система у відповідності до статті 21 Закону України "Про державний земельний кадастр, наповнюється відомостями виключно:

на підставі відповідної документації із землеустрою щодо формування земельних ділянок - у випадках, визначених статтею 79-1 Земельного кодексу України, при їх формуванні;

на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) - у разі встановлення (відновлення) меж земельної ділянки за її фактичним використанням відповідно до статті 107 Земельного кодексу України та у разі зміни меж суміжних земельних ділянок їх власниками;

на підставі технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель - за результатами інвентаризації земель;

на підставі проектів землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) - у разі виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок.

Важливо! Отже, виправлення помилок у відомостях ДЗК іншими способами, окрім повторної розробки документації із землеустрою, є такими, що фактично суперечить Закону України "Про державний земельний кадастр", а отже не може бути реалізованим.