Чи мають право у вас забирати город, яким ви користуєтесь без оформлення
- В Україні під час воєнного стану діють обмеження на приватизацію землі, включаючи городи, навіть при тривалому користуванні.
- Право користування землею зберігається, і звільнити її можуть лише за рішенням суду або через офіційну процедуру, тому важливо мати документи або докази користування.
Українці часто використовують землю у селах, вирощуючи на ній городину та не замислюються, що вона не оформлена. Однак багато хто так чи інакше задумується, чи не можуть забрати у них цей не оформлений город.
Приватизація землі поки що неможлива
Під час дії воєнного стану в Україні є обмеження на приватизацію землі, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Заборона оформлення є тимчасовим заходом для захисту державних ресурсів.
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Фахівці зазначають, що у більшості випадків приватизація земельної ділянки під час воєнного стану призупинена. Це стосується і городів, навіть якщо ви користуєтеся ними багато років.
Важливо! Однак якщо ви фактично користуєтеся городом, вас не можуть змусити звільнити землю без рішення суду або без офіційної процедури. Право користування зберігається.
Втім, у такому разі все одно потрібно не втрачати пильність. Перевірте документи. Якщо у вас є рішення сільради, акт на землю чи договір користування – це ваш захист.
- Також підготуйте запит до місцевої влади. Офіційно попросіть пояснити підстави заборони та отримати письмову відповідь.
- Зафіксуйте факт користування землею. Фотографії обробленої землі, акти огляду або свідчення сусідів можуть стати доказами ваших прав.
- Після скасування воєнного стану відновіть процедуру приватизації. Обмеження тимчасові. Після їх скасування ви зможете подати заяву на оформлення власності.