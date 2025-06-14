Чи мають право у вас забирати город, яким ви користуєтесь без оформлення

Українці часто використовують землю у селах, вирощуючи на ній городину та не замислюються, що вона не оформлена. Однак багато хто так чи інакше задумується, чи не можуть забрати у них цей не оформлений город.

Приватизація землі поки що неможлива

Під час дії воєнного стану в Україні є обмеження на приватизацію землі, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Заборона оформлення є тимчасовим заходом для захисту державних ресурсів.

Читайте також Чи можна приватизувати земельну ділянку, яка розташована біля річки

Фахівці зазначають, що у більшості випадків приватизація земельної ділянки під час воєнного стану призупинена. Це стосується і городів, навіть якщо ви користуєтеся ними багато років.

Важливо! Однак якщо ви фактично користуєтеся городом, вас не можуть змусити звільнити землю без рішення суду або без офіційної процедури. Право користування зберігається.

Втім, у такому разі все одно потрібно не втрачати пильність. Перевірте документи. Якщо у вас є рішення сільради, акт на землю чи договір користування – це ваш захист.