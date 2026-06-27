Як продати частку землі, якщо родичі проти: що дозволяє закон України

Продаж частки земельної ділянки у спільній власності часто стає причиною сімейних конфліктів. Втім, українське законодавство дозволяє продати свою частину навіть без згоди інших співвласників, але за чіткою процедурою.

Чи можна продати частку землі без згоди родичів

Якщо земельна ділянка перебуває у спільній частковій власності, кожен співвласник має право розпоряджатися своєю часткою окремо, повідомляє "Земельний фонд України". Це передбачає стаття 361 Цивільного кодексу України.

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Водночас діє важливе правило – переважне право купівлі. Відповідно до статті 362 Цивільного кодексу України, спочатку ви зобов’язані письмово запропонувати свою частку іншим співвласникам за тією ж ціною і на тих самих умовах.

Якщо протягом одного місяця родичі не погоджуються купити частку або не відповідають, ви маєте право продати її третій особі. Важливо правильно зафіксувати повідомлення – найчастіше це робиться через нотаріуса або рекомендований лист із підтвердженням вручення.

Спільна власність: коли потрібен поділ ділянки

Перед продажем важливо визначити форму власності. Якщо це спільна часткова власність – частка вже визначена (наприклад, 1/2 або 1/3), і її можна продавати з дотриманням процедури повідомлення.

Якщо ж йдеться про спільну сумісну власність, де частки не виділені, продати частину неможливо без попереднього визначення часток.

У таких випадках застосовуються механізми виділу або поділу земельної ділянки. Це може відбуватися за згодою сторін через нотаріальний договір або через суд, якщо згоди немає. Після цього кожен співвласник отримує окрему ділянку з кадастровим номером і може нею вільно розпоряджатися.

Що буде, якщо порушити процедуру

Якщо продати частку без дотримання переважного права родичів, вони мають право звернутися до суду протягом одного року. У такому разі суд може перевести на них права покупця на тих самих умовах.

Також важливо пам’ятати: виділ частки означає, що співвласник виходить із спільної власності, тоді як поділ – це створення окремих земельних ділянок із припиненням спільного володіння.

Важливо! На думку експертів, продаж частки землі без згоди родичів можливий, але лише в межах чітко визначеної юридичної процедури. Саме дотримання правил захищає угоду від подальших судових спорів і втрати права власності.

Не встигли подати заяву на спадщину: що робити спадкоємцям

Нещодавно ми розповідали, що пропуск шестимісячного строку для прийняття спадщини не завжди означає втрату права на майно. Закон передбачає механізми, які дозволяють спадкоємцям відновити свої права за наявності поважних причин.

Загальний строк для прийняття спадщини становить шість місяців із дня її відкриття. Якщо цей термін пропущено, спадкоємець може звернутися до суду з проханням встановити додатковий строк для подання відповідної заяви. Однак таке право виникає лише за наявності поважних причин. Суд оцінює, чи були обставини об'єктивними, непереборними та такими, що фактично унеможливлювали своєчасне звернення до нотаріуса.