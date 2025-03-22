Як відмовити орендарю у продажу землі, якщо той наполягає

Доволі часто на ринку землі трапляються шахрайські дії при продажу землі. Орендар може використовувати своє першочергове право на продаж неправомірно.

Як законно відмовитися від продажу землі

Коли земля перебуває в оренді, орендар має переважне право на її купівлю, якщо власник вирішить її продати, передає 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Це означає, що орендар має першочергове право викупити землю на умовах, які власник пропонує іншим покупцям.

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Проте власник не зобов'язаний продавати землю, якщо не має такого наміру. При цьому можна законно відмовити орендарю у продажу, для цього треба:

Не виставляти землю на продаж – якщо немає наміру продавати, орендар не може примусити вас до цього.

– якщо немає наміру продавати, орендар не може примусити вас до цього. Дочекатися закінчення договору оренди – після завершення оренди ви можете розпоряджатися землею без врахування переважного права орендаря.

– після завершення оренди ви можете розпоряджатися землею без врахування переважного права орендаря. Пропонувати землю іншому покупцю лише після офіційного повідомлення орендаря – якщо ви все ж вирішили продати землю іншій особі, потрібно письмово повідомити орендаря про намір продажу, дати йому можливість скористатися переважним правом і лише після його відмови – продавати іншому.

Важливо! Якщо орендар тисне на вас або намагається змусити продати землю, важливо знати свої права та за потреби звертатися до юриста.