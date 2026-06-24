В Україні запускають масштабний проєкт із вирощування мигдалю: де з'являться нові сади

В Україні стартувала нова галузева програма розвитку промислового мигдальництва, яка має створити основу для появи масштабних садів цієї культури. Аграрії у 16 областях уже можуть скористатися державною підтримкою для закладання мигдалевих насаджень.

В Україні розвиватимуть промислове вирощування мигдалю

Українська горіхова асоціація спільно з партнерами започаткувала програму "Мигдалева рапсодія України", мета якої – розвиток промислового вирощування мигдалю в Україні, повідомляє AgroTimes. Проєкт став можливим після змін до державної програми підтримки садівництва, тепер можливість закладати промислові мигдалеві сади за рахунок грантової підтримки поширюється на 16 областей країни.

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Перед запуском програми фахівці протягом восьми років досліджували сучасні сорти мигдалю різної селекції. Результати роботи отримали підтвердження від Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України.

Найкращі результати в українських умовах показали сучасні самоплідні сорти іспанської селекції. Вони відзначаються стійкістю до зимових морозів і весняних заморозків та вже внесені до Державного реєстру сортів рослин.

Початком масштабних досліджень стало завезення в Україну у 2017 році саджанців іспанського сорту Солето. На базі підприємства НВО "Філберт" в Одеській області створили дослідну ділянку, де фахівці почали вивчати перспективи вирощування культури.

Українські садівники вже готують виробничу базу

Наразі учасники програми мають розроблену технологію вирощування промислових мигдалевих садів та власний розсадник "Мигдалеві сади". Саджанці вирощують в Україні за ліцензійною угодою з іспанською науковою установою CSIC, яка є власником відповідних сортів.

Дослідження культури тривають на ділянці НВО "Філберт", де вже зафіксували стабільне плодоношення мигдалю. Це дозволяє фахівцям удосконалювати технологію вирощування та адаптувати її до українських умов.

Крім того, на підприємстві планують створити переробний завод, де в майбутньому зможуть обробляти мигдаль, вирощений українськими виробниками.

Важливо! Отже, Україна поступово формує власну індустрію промислового мигдалю. Поєднання державної підтримки, адаптованих сортів і виробничої бази може відкрити аграріям новий перспективний напрям у садівництві.

В Україні з'явився найпівнічніший мигдалевий сад

Нещодавно ми писали, що в Україні поблизу Києва створили найпівнічніший мигдалевий сад на базі Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України. Проєкт використовує сучасні самоплідні сорти іспанської селекції, а також отримав підтримку через державні програми з розвитку садівництва.