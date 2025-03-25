Вперше у світі у вівці виявили пташиний грип
- У Великій Британії зафіксували перший у світі випадок зараження вівці вірусом пташиного грипу H5N1, тварину виявили в графстві Йоркшир.
- Заражену вівцю евтаназували, запровадили суворі заходи біобезпеки, ризик для іншої худоби та громадськості вважається низьким.
Фермери Великої Британії виявили випадок зараження вівці вірусом пташиного грипу. Ця подія відбулася вперше у світі.
Вперше на пташиний грип захворіла вівця
У Великій Британії зафіксували перший у світі випадок зараження вівці вірусом пташиного грипу H5N1, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian. Інфіковану тварину виявили в англійському графстві Йоркшир під час рутинного тестування отари овець, яку утримували на території, де раніше виявляли випадки грипу серед птахів.
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Заражену вівцю вже евтаназували, а на фермі запровадили суворі заходи біобезпеки, щоб запобігти поширенню вірусу. Ветеринарні служби запевняють, що ризик інфікування пташиним грипом іншої худоби залишається низьким.
Хоча загроза для тваринництва мінімальна, я закликаю власників худоби дотримуватися чистоти та негайно повідомляти про підозрілі симптоми,
– заявила головна ветеринарна лікарка Великої Британії Крістін Міддлміс.
Представниця Агентства охорони здоров’я Великої Британії Міра Чанд також вважає низьким ризик для громадськості: "Ми уважно стежимо за ситуацією та готові швидко реагувати в разі потреби".
Зверніть увагу! Раніше вірус знаходили не лише у птахів, а й у котів, собак, лисиць, свиней і великої рогатої худоби.